В квартире у бабушки, накопившей 5 КАМАЗов мусора, началась генеральная уборка

Ставшую знаменитой мусорную квартиру в пермской Мотовилихе начали освобождать от хлама. С помощью добровольцев и работников управляющий компании. Женщина, которая здесь проживает, исправно оплачивает коммунальные счета. То есть отдает деньги за жилье, куда попросту не входит.

Несколько рулонов обоев, куски линолеума, коврики и швабры, детали бытовой техники, банки пластиковые и стеклянные. Все это в сущности мусор, который сегодня летит в окно прямиком в кузов КАМАЗа.

Хозяйка квартиры, Валентина Александровна, или как ее называют здесь, баба Валя, сокрушается, плачет навзрыд и читает молитву. Все эти вещи она считает ценностью. Особо переживает - не выбросили бы церковные свечи.

Обычно квартиру изменяют в квадратных метрах, но в данном случае измерения ведутся в кубических, она полностью завалена мусором, вывезти придется около 80 кубов, это несколько камазов и около недели работы.

В Перми уже находили квартиры, хозяева которых превратили их в филиал помойки. Как говорят психологи, копят все, что ни попадя, в основном пожилые и одинокие люди. Василий Гладков собирал вещи якобы для детей. Из его квартиры вывезли три КАМАЗа мусора, Валентина Александровна накопила больше, понадобится не меньше пяти машин.

Вячеслав Носонов, начальник отдела ЖКХ администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Сигнал по замусориванию данной квартиры поступил недавно, была смена управляющей компании. Поступили жалобы в управляющую, они вышли на место, привлекли полицию, вскрыли дверь и увидели такую квартиру".

Появившийся в Перми недавно единый оператор по вывозу мусора, компания «Теплоэнерго», хотя бы предоставить контейнеры для очистки квартиры отказалась. Камаз в итоге пригнали строители по просьбе администрации. Бабу Валю в подъезде жалеют все, но и жить при постоянном резком запахе, с тараканами, мышами и клопами, тоже не хотят.

Галина Гаврилова, старшая по дому: "Ее жалко, может, соцзащита примет участие в решении этой проблемы".

Во всем, что не касается мусора, баба Валя живет обычной жизнью. Ездит к подруге и на дачу, покупает молоко и апельсины, исправно оплачивает счета за квартиру, в которой для нее самой уже не осталось места. После генеральной уборки социальная защита пообещала не оставлять бабушку один на один с мусорной проблемой.