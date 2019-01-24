Волонтеры начали расчищать забитую мусором квартиру

Волонтеры с утра начали расчищать квартиру, которую хозяйка завалила мусором от пола до потолка. По примерным подсчетам, всего различного хлама здесь скопилось 11 тонн.

Обычно квартиру измеряют в квадратных метрах, но в данном случае измерения ведутся в кубических - квартира полностью завалена мусором, вывезти придется около 80 кубов, это несколько камазов и около недели работы.

Коврики резиновые, швабры и щетки, бесчисленное количество пустых и полных банок, детали бытовой техники. Сегодня квартиру от всего этого очищают сотрудники управляющей компании и волонтеры в присутствии участкового и администрации.

Хозяйка квартиры баба Валя весь этот хлам считала вещами ценными, поэтому аккуратно прибирала. И сильно переживала, что квартиру пришлось освободить. Жильцам остальных квартир соседство с мусорной свалкой не нравилось.

Вячеслав Носонов, начальник отдела ЖКХ администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Сигнал по замусориванию данной квартиры поступил недавно, была смена управляющей компании. Поступили жалобы в управляющую, вышли на место, привлекли полицию, вскрыли дверь - и увидели вот такую картину".

В остальном, что не касается мусора, Валентину Александровну упрекнуть нельзя. К примеру, коммунальные счета все оплачены полностью. Это при том, что в квартире она вобщем то не живет. Места для самой хозяйки уже не осталось. Обосновалась на лестничной площадке, здесь и спит, и ест.

По предварительному прогнозу коммунальщиков, на очистку квартиры понадобится неделя, одному КАМАЗу придется съездить на свалку пять-шесть раз.