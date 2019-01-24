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Мать малыша, получившего травму в кафе, требует компенсацию
В Орджоникидзевском суде Перми начали рассматривать по существу иск матери двухлетнего ребенка, который, по ее словам, рассек лоб о металлический штырь в игровой комнате кафе «Chicken». С заведения сейчас требуют моральную компенсацию в 200 тысяч рублей.
Это уже второе судебное заседание, на первое явились только представители истца и ответчики. Требования те же - взыскание морального и материального вреда с компании «Алендвик».
Согласно исковому заявлению, все произошло 7 июля в одном из кафе, которое расположено в Орджоникидзевском районе. Двухлетний сын Виноградовой М.В. находился в игровой комнате, где и получил серьезную травму головы, после этого долгое время наблюдался у невролога и стоматолога.
Представители ответчика утверждают, что игровая комната, где ребенок получил травму, имеет все необходимые сертификаты безопасности и была смонтирована еще в 2016 году. Правда, с прессой они говорить почему-то отказываются.
Сегодня в суде также выступили свидетели произошедшего, по их словам, администрация кафе предприняла не все меры для помощи пострадавшим.
Очередное судебное заседание намечено на февраль. Тогда суд рассмотрит все доказательства, в том числе и медицинскую карту пострадавшего.
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