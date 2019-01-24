Пермский губернский оркестр уезжает на гастроли в Германию

В спорткомплексе имени Сухарева прошел концерт Пермского губернского оркестра. Здесь прошла генеральная репетиция перед поездкой в Германию.

Губернский оркестр отправляется на Международный фестиваль военных и духовых оркестров Musikparade. Это самый престижный фестиваль духовой музыки в Европе. Он представляет собой большой концертный тур по городам Германии, в котором принимают участие лучшие духовые оркестры мира.