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Пермский губернский оркестр уезжает на гастроли в Германию
В спорткомплексе имени Сухарева прошел концерт Пермского губернского оркестра. Здесь прошла генеральная репетиция перед поездкой в Германию.
Губернский оркестр отправляется на Международный фестиваль военных и духовых оркестров Musikparade. Это самый престижный фестиваль духовой музыки в Европе. Он представляет собой большой концертный тур по городам Германии, в котором принимают участие лучшие духовые оркестры мира.
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