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Молодые экипажи истребителей получили допуск к самостоятельным полетам
Экипажи лейтенантов высотных истребителей-перехватчиков Миг-31БМ в Пермском крае выполнили полеты в облаках и сложных метеоусловиях. Отработали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, взлет-посадку при низкой облачности, а также взаимодействие в группах.
Летчики и штурманы - выпускники авиационных вузов 2018 года - по результатам теоретической и практической подготовки сдали зачеты и получили допуск к самостоятельным полетам. Следующий этап подготовки молодых экипажей – применение авиационных ракет и заступленные на боевое дежурство.
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