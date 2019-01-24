Молодые экипажи истребителей получили допуск к самостоятельным полетам

Экипажи лейтенантов высотных истребителей-перехватчиков Миг-31БМ в Пермском крае выполнили полеты в облаках и сложных метеоусловиях. Отработали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, взлет-посадку при низкой облачности, а также взаимодействие в группах.

Летчики и штурманы - выпускники авиационных вузов 2018 года - по результатам теоретической и практической подготовки сдали зачеты и получили допуск к самостоятельным полетам. Следующий этап подготовки молодых экипажей – применение авиационных ракет и заступленные на боевое дежурство.