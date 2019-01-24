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Специальный репортаж. Развитие промышленности в Пермском крае
В 2018 году Пермский край значительно нарастил промышленный потенциал. В регионе появились и активно используются новые эффективные формы поддержки промышленных предприятий. Промышленность активно развивается, используется механизм кооперации и расширяется рынок сбыта продукции, растет индекс промышленного производства, реализуется программа импортозамещения, создаются новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Поддержка предприятий становится более адресной. Один из примеров СПИК - специальный инвестиционный контракт. По количеству специнвестконтрактов (на сегодняшний день их 10) Прикамье занимает 1 место в РФ. Общий объем инвестиций – около 225,8 млрд. рублей, в регионе создается более 4 тысяч рабочих мест. Подробности - в специальном репортаже Антона Нагибина.
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