Флешмоб МЧС: пермяков развлекал «огнетушитель»
Флешмоб от МЧС состоялся в одном из городских торговых центров. Название - «МЧС дарит музыку!». В центре события - Пермский губернский оркестр. Музыканты выступили перед посетителями со своими лучшими концертными номерами.
Здесь же посетителей торгового центра развлекала ростовая кукла в виде огнетушителя, с ней можно было сфотографироваться и получить памятку о том, как правильно пользоваться этим противопожарным средством.
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