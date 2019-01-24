Флешмоб МЧС: пермяков развлекал «огнетушитель»

Флешмоб от МЧС состоялся в одном из городских торговых центров. Название - «МЧС дарит музыку!». В центре события - Пермский губернский оркестр. Музыканты выступили перед посетителями со своими лучшими концертными номерами.

Здесь же посетителей торгового центра развлекала ростовая кукла в виде огнетушителя, с ней можно было сфотографироваться и получить памятку о том, как правильно пользоваться этим противопожарным средством.