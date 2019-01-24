Сладкоежки мира отмечают День эскимо
Сегодня отмечается Международный день эскимо. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей американец Христиан Нельсон получил патент на эскимо. В СССР эскимо появилось в 1937-м году, после визита наркома продовольствия Анастаса Микояна в США. Новый вид мороженного он воспринял не как лакомство, а как полноценный, да к тому же еще и диетический продукт питания, источник жиров и витаминов. Тогда же было подсчитано, что в год советский человек должен съедать не менее 5 килограммов мороженного. Мало кто знает, что в советское время ежегодно более 2 тыс. тонн продукта поставлялось страной на экспорт.
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