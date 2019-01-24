Ярмарка как путешествие по регионам России

В Перми начала работу одна из популярнейших выставок – «Регионы России». Как принято, здесь обещают все что душе угодно.

На ярмарке «Регионы России» чего только нет - балтийский янтарь, полюбившийся монгольский трикотаж, вареный лен из Беларуси.

До весны ещё долго, поэтому утеплится самое время! Дубленки и шубы изнатурального меха, пуховики, пальто, головные уборы- выбор на любой вкус и кошелёк.

Ярмарка - это путешествие по регионам России, не выезжая из Перми.

Пельмени ручной лепки ещё не успели остыть. Дегустировать перед покупкой разрешается. А что на десерт? Восточные сладости. Нуга, пахлава, халва.

Елена Казачухина, представитель кондитерских фабрик «Азовская» и «Астраханская»: "Представляем две кондитерские фабрики «Азовская» и «Астраханская», славящимися своими натуральными продуктами. Наши лакомства это натуральный антидепрессант, кладезь витаминов и микроэлементов".

Грибы - из Томской тайги, мед - из Башкирии, специи - из Узбекистана. Рыба выловлена на Камчатке, сало приготовлено на Кубани, колбасы из Белоруссии. Здесь же разнообразные товары для дома и сада.

Александр Вакуленко, менеджер по развитию компании «Империал»: "Концепция нашей выставки заключается в том, чтобы пригласить на одну торговую площадку максимальное количество производителей и предпринимателей с различных регионов России".

Выставка «Регионы России» будет работать на Пермской ярмарке до конца этой недели.