Ярмарка как путешествие по регионам России
В Перми начала работу одна из популярнейших выставок – «Регионы России». Как принято, здесь обещают все что душе угодно.
На ярмарке «Регионы России» чего только нет - балтийский янтарь, полюбившийся монгольский трикотаж, вареный лен из Беларуси.
До весны ещё долго, поэтому утеплится самое время! Дубленки и шубы изнатурального меха, пуховики, пальто, головные уборы- выбор на любой вкус и кошелёк.
Ярмарка - это путешествие по регионам России, не выезжая из Перми.
Пельмени ручной лепки ещё не успели остыть. Дегустировать перед покупкой разрешается. А что на десерт? Восточные сладости. Нуга, пахлава, халва.
Елена Казачухина, представитель кондитерских фабрик «Азовская» и «Астраханская»: "Представляем две кондитерские фабрики «Азовская» и «Астраханская», славящимися своими натуральными продуктами. Наши лакомства это натуральный антидепрессант, кладезь витаминов и микроэлементов".
Грибы - из Томской тайги, мед - из Башкирии, специи - из Узбекистана. Рыба выловлена на Камчатке, сало приготовлено на Кубани, колбасы из Белоруссии. Здесь же разнообразные товары для дома и сада.
Александр Вакуленко, менеджер по развитию компании «Империал»: "Концепция нашей выставки заключается в том, чтобы пригласить на одну торговую площадку максимальное количество производителей и предпринимателей с различных регионов России".
Выставка «Регионы России» будет работать на Пермской ярмарке до конца этой недели.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Молодые профессионалы: В Перми стартовал чемпионат профмастерства
В Перми включили новый светофор
Министр культуры в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей
Пловцы Прикамья соревнуются за места в краевой сборной
В Перми стартовал 30-й конкурс «Учитель года»
В повестке законодателей - более 30 вопросов
Глава Перми встретился с почетными жителями города
Жительница Лысьвы пожаловалась на клопов в детской больнице
В Перми решают, как освободить изо льда оторвавшиеся от берега суда
Логотипом Всероссийской Студенческой весны стал танцующий медведь
Добавить комментарий: