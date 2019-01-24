Молодые профессионалы: В Перми стартовал чемпионат профмастерства
В Пермском колледже транспорта и сервиса на ул. Промышленная в Перми стартовал Пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Пермского края по компетенциям: Спасательные работы, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Окраска автомобилей, Обслуживание грузовой техники, Обслуживание железнодорожного транспорта.
Соревнования пройдут на базе 10 профессиональных образовательных организаций и предприятий г. Перми и Пермского края. Чемпионат могут посетить все желающие: участвовать в мастер-классах, пройти профессиональные пробы, обсудить актуальные вопросы развития профессионального образования на мероприятиях деловой программы.
В Пермский край прибудут участники соревнований из Астраханской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Кировской областей, Республики Татарстан и Хабаровский края, которые будут соревноваться вне конкурса, но получат богатый опыт участия в чемпионатах профессионального мастерства.
Закрытие Чемпионата состоится 27 января. Лучшие молодые профессионалы Пермского края по результатам соревнований получат возможность участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
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