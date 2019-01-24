← Министр культуры в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей
Молодые профессионалы: В Перми стартовал чемпионат профмастерства →
В Перми включили новый светофор
На площади Карла Маркса в Перми установили новый светофор. Он находится на кольце, в месте выезда на улицу Белинского. Как сообщают в городской дирекции дорожного движения, данная мера поможет увеличить пропускную способность этого узла. В то время, когда горит зелёный по улице Белинского для водителей, включается красный запрещающий сигнал для водителей, движущихся по кругу, приостанавливая движение. Таким образом, водители по Белинского едут без остановки, не создавая заторов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Министр культуры в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей
Пловцы Прикамья соревнуются за места в краевой сборной
В Перми стартовал 30-й конкурс «Учитель года»
В повестке законодателей - более 30 вопросов
Глава Перми встретился с почетными жителями города
Жительница Лысьвы пожаловалась на клопов в детской больнице
В Перми решают, как освободить изо льда оторвавшиеся от берега суда
Логотипом Всероссийской Студенческой весны стал танцующий медведь
Грабителя задержали по горячим следам
Перекличка театральных эпох
Добавить комментарий: