В Перми включили новый светофор

На площади Карла Маркса в Перми установили новый светофор. Он находится на кольце, в месте выезда на улицу Белинского. Как сообщают в городской дирекции дорожного движения, данная мера поможет увеличить пропускную способность этого узла. В то время, когда горит зелёный по улице Белинского для водителей, включается красный запрещающий сигнал для водителей, движущихся по кругу, приостанавливая движение. Таким образом, водители по Белинского едут без остановки, не создавая заторов.