Министр культуры в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей
На радио «Вести FM - Пермь» (88,5 fm) сразу после выпуска новостей в 13:00 пройдет прямой эфир с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским. Речь пойдет о планах на 2019 год, о новом культурном пространстве на территории бывшего завода им. Шпагина, о проблемах районных ДК и музеев, и о том, когда заработает новый фонтан на эспланаде. Телефон прямого эфира: (342)282-05-56.
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