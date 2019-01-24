Министр культуры в прямом эфире ответит на вопросы радиослушателей

На радио «Вести FM - Пермь» (88,5 fm) сразу после выпуска новостей в 13:00 пройдет прямой эфир с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским. Речь пойдет о планах на 2019 год, о новом культурном пространстве на территории бывшего завода им. Шпагина, о проблемах районных ДК и музеев, и о том, когда заработает новый фонтан на эспланаде. Телефон прямого эфира: (342)282-05-56.