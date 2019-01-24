Пловцы Прикамья соревнуются за места в краевой сборной

Большим парадом спортсменов открылся краевой чемпионат по плаванию. 250 человек здесь соревнуются за возможность попасть в краевую сборную и продолжить выступление на российских и, если повезёт, международных стартах.

На четвертой дорожке в заплыве сильнейших на дистанции 100 метров вольным стилем уверенно побеждает мастер спорта международного класса Мария Баклакова. В прошлом году участница Олимпиады в Лондоне перенесла ряд тяжелейших операций, восстановилась, и сегодня на премьерном старте года- Чемпионате Пермского края- её поддерживают коллеги и, конечно, тренер.

Людмила Малышева воспитала в Чайковском целую плеяду спортсменов топ-уровня. Получает награду «За заслуги в развитии спорта в Пермском крае».

Людмила Малышева, тренер Марии Баклаковой: "Мы с Машей ездили на сборы, возможность такая была, мы много ездили по сборам с ней, достигли таких больших результатов. А сейчас новое поколение растёт, не менее талантливое, будем ждать, что будет дальше".

Достоверно известно о будущем победителей и призёров. Сто человек войдут в состав краевой сборной и уже в марте представят Прикамье на зональном старте в Пензе, далее- на России, и если повезёт- на международных соревнованиях.

Старты получились представительные. На торжественном параде таблички с названиями команд держат 18 делегаций Пермского края. Более 250 человек. Часть расходов по организации краевого чемпионата, как и регулярные поездки спортсменов, взяла на себя компания «Уралхим». В рамках благотворительной программы компания поддерживает развитие плавания в Пермском крае.

Алексей Аверьянов, президент федерации плавания Пермского края, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

"Ребятам этот старт очень важен. Поэтому сегодня, я уверен, мы увидим интенсивную борьбу спортивную. За осень, за зиму хороший достаточно длинный тренировочный цикл прошёл. И результаты о себе дадут знать".

50 метров баттерфляем и вольным стилем, 100 метров брассом и на спине, комбинированные эстафеты, 200 в комплексе и даже длительные 800 метров. В течение трёх дней спортсмены разыграют 80 комплектов наград.

У пловцов первый важный отборочный старт сезона совпадает с началом календарного года. И все в равных условиях, что спортсмены третьеразрядники, что мастера-международники. А потому более интенсивная поддержка на трибунах от зрителей очень нужна. У пермяков ещё есть возможность увидеть лучшие заплывы, соревнования продлятся до 25 января.