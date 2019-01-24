В Перми стартовал 30-й конкурс «Учитель года», участие в котором принимают более 50 педагогов города. Лучших определят в пяти номинациях, в том числе «Классный руководитель» и «Заместитель директора по воспитательной работе». Всем конкурсантам предстоит провести открытый урок, поучаствовать в дебатах и мастер-классах. Творческие испытания стартуют 28 января и завершатся 1 февраля. Оценивать участников в этот раз будут в том числе и признанные практики. В номинации «Учитель» это Сергей Кочережко, директор международного центра «Артек», абсолютный победитель всероссийского конкурса 2015 года.

Ольга Ляшенко, учитель русского языка и литературы лицея №10 г.Перми: "Я сделаю упор на то, что интересует каждого подростка – общение в соцсетях и самореализация через социальные сети. Как написать грамотно комментарии, как развивать свою речь с помощью марафона ВКонтакте".