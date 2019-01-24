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В повестке законодателей - более 30 вопросов

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ЗС

Депутаты собрались на первое в этом году заседание Законодательного собрания Пермского края. В повестке более тридцати основных вопросов, почти десяток дополнительных.

Сразу два касаются ответственности за организацию ремонта многоквартирных домов. Первый - это изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». По факту вводится ответственность местных администраций за нарушения трехлетних планов по ремонту жилых домов. Ужесточение связано со случаями, тормозящими региональные программы. Еще одна корректировка вводит контроль за деятельностью регионального оператора капремонта. Его планируют передать на уровень краевой инспекции Госжилнадзора.

На «правительственном часе» депутатам предстоит оценить исполнение закона «О промышленной политике в Пермском крае».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Повышенное внимание к указанному закону обусловлено и тем, что сегодня этот документ является основой для запуска новой идеологии промышленного роста региона, которая направлена на опережающее развитие как традиционных, так и новых передовых экономических отраслей нашего края».

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 24.01.2019 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

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