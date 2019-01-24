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Глава Перми встретился с почетными жителями города

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О состоянии дел на сегодня и ближайших планах глава Перми отчитался перед почетными жителями города. А так как каждый из них профессионал как минимум в одной сфере городской жизни - говорить пришлось начистоту.

В новом году с обновленными стенами. Почетный житель города Людмила Суханова показывает, как изменилось ее учебное заведение только за прошлый год. На входе всех встречает «пионовая беседка» и настоящий японский сад. После окончания строительства пришлось обновлять фасад, чтобы все было в едином стиле.

Людмила Суханова, директор гимназии № 2», почетный житель Перми: "Преобразилось здание школы, оно стало намного комфортней, ребята сюда с интересом ходят. Это главное для нас событие. Второе - мы закончили работы по японскому саду".

Как раз объекты образования были одной из обсуждаемых тем на встрече главы города Дмитрия Самойлова с почетным гражданами Перми. В 2018 году в городе открылось сразу два новых корпуса в школах, каждый на 1000 мест, больше чем сами общеобразовательные учебные заведения.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "В этом году начинается строительство 93-й, нового корпуса, проект разработан. В этом году начнем строительство на Юнг Прикамья. Планируем, что к концу года, в рамках взаимодействия с застройщиком «Сатурн-Р» закончит строительство школы в Красных казармах".

Основным направлением деятельности администрации Перми в 2018 году было дорожное строительство. Здесь, в гимназии №2, были оборудованы специальные подъезды и подходы к общеобразовательному учебному заведению. Для безопасности детей.

Наиболее крупными дорожными объектами в 2018 году стали улица Героев Хасана, Уральская, Екатерининская, Петропавловская. В прошлом году в Перми отремонтирован уже третий миллион квадратных метров асфальта.

В 2018-м многие городские парки вернули свой первоначальный исторический облик, или как минимум были капитально отремонтированы. Всего их 15 скверов - сквер Авиаторов, сквер имени Розалии Землячки, Райский сад и другие. До 2023 года это число планируется довести до 50.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Театра юного зрителя, почетный житель Перми: "На наших глазах и по всему городу и мы видим не только ремонты, но и реконструкцию, и заново построенные".

В ответ городские власти от почетных жителей получили «обратную связь», она обязательно будет учтена. Тем более, что большая часть вопросов касалась предстоящего празднования 300-летия краевой столицы.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 24.01.2019 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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