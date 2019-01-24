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Жительница Лысьвы пожаловалась на клопов в детской больнице

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матрас

Проверкой жалобы на клопов в детском отделении Лысьвенской больницы занялись чиновники Минздрава. В ходе проверки оценили степень опасности и бытовые условия в целом. К последним замечаний более чем достаточно.

"Некуда повесить полотенце, ни положить мыло, вы посмотрите, ничего нет",- жалуются пациенты.

Есть плюсы и, конечно, минусы, рассказали мамы, которые с детьми лежат в педиатрическом отделении лысьвенской больницы. В плане лечения вопросов нет, а вот в бытовом - достаточно.

 В социальных сетях появилось анонимное сообщение от молодой мамы, которая лежала здесь с ребёнком. Она сообщила, что больницу покинула и виной тому - клопы.

укусы

Цитата: «Меня ночью искусали клопы, это вообще просто какой-то ужас, беспредел, и это детская больница!».

Как итог - в больнице внеплановая проверка от регионального Минздрава. Этаж за этажом, палата за палатой. На насекомых никто не жалуется, а руководство сообщило, что клопов не нашли, кроме того, девушку, которая жаловалась, обследовали.

Светлана Клементьева, главный врач Лысьвенской городской больницы: "У неё действительно аллергическая реакция в организме, она осмотрена дерматологом, ей назначена антигистаминная терапия. Укусов не обнаружено".

Тем не менее, в больницу пригласили дезинсекторов, которые обработали подозрительную палату. Что касается постельного белья - обрабатывается оно в специальной дезинфекционной камере. После того как пациента выписывают, матрасы и подушки подвергаются воздействию высоких температур.

кровати

При этом врачи не скрывают, что большинство матрасов заслуживает только одного - отправления в утиль. Процесс замены идёт, в этом году его планируют провести полностью. Всё это не отменяет проверки.

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Мы запросили у главного врача результаты внутреннего контроля качества, объяснительные с медицинских работников, о которых шла речь здесь, нормативные документы, которые регулируют санитарно-эпидемиологический режим в больнице".

Итоги внеплановой проверки будут обнародованы чуть позже, во всяком случае, как сообщили проверяющие, все выявленные недочёты никто не собирается замалчивать.

Максим Пеккер

Метки: Общество, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 24.01.2019 в 09:53 в рубрике - Вести Пермь

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