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Жительница Лысьвы пожаловалась на клопов в детской больнице
Проверкой жалобы на клопов в детском отделении Лысьвенской больницы занялись чиновники Минздрава. В ходе проверки оценили степень опасности и бытовые условия в целом. К последним замечаний более чем достаточно.
"Некуда повесить полотенце, ни положить мыло, вы посмотрите, ничего нет",- жалуются пациенты.
Есть плюсы и, конечно, минусы, рассказали мамы, которые с детьми лежат в педиатрическом отделении лысьвенской больницы. В плане лечения вопросов нет, а вот в бытовом - достаточно.
В социальных сетях появилось анонимное сообщение от молодой мамы, которая лежала здесь с ребёнком. Она сообщила, что больницу покинула и виной тому - клопы.
Цитата: «Меня ночью искусали клопы, это вообще просто какой-то ужас, беспредел, и это детская больница!».
Как итог - в больнице внеплановая проверка от регионального Минздрава. Этаж за этажом, палата за палатой. На насекомых никто не жалуется, а руководство сообщило, что клопов не нашли, кроме того, девушку, которая жаловалась, обследовали.
Светлана Клементьева, главный врач Лысьвенской городской больницы: "У неё действительно аллергическая реакция в организме, она осмотрена дерматологом, ей назначена антигистаминная терапия. Укусов не обнаружено".
Тем не менее, в больницу пригласили дезинсекторов, которые обработали подозрительную палату. Что касается постельного белья - обрабатывается оно в специальной дезинфекционной камере. После того как пациента выписывают, матрасы и подушки подвергаются воздействию высоких температур.
При этом врачи не скрывают, что большинство матрасов заслуживает только одного - отправления в утиль. Процесс замены идёт, в этом году его планируют провести полностью. Всё это не отменяет проверки.
Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Мы запросили у главного врача результаты внутреннего контроля качества, объяснительные с медицинских работников, о которых шла речь здесь, нормативные документы, которые регулируют санитарно-эпидемиологический режим в больнице".
Итоги внеплановой проверки будут обнародованы чуть позже, во всяком случае, как сообщили проверяющие, все выявленные недочёты никто не собирается замалчивать.
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