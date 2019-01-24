В Перми решают, как освободить изо льда оторвавшиеся от берега суда

С дальнейшей судьбой дебаркадера и теплохода «Иртыш», которые накануне вечером оторвались от берега в районе речного вокзала, до вечера не определились. Решение искали на заседании краевой КЧС, но официальных комментариев не последовало. Сейчас движение судов полностью остановилось, ближайший теплоход «Иртыш» уткнулся в лед и остановился в сотне метров от Коммунального моста. Дебаркадер с двумя катерами находится еще дальше. Движение по мосту осуществляется в обычном режиме, хотя прошлой ночью его перекрывали полностью.

Информация о том, что в районе Перми-1 оторвало с берега плавсредства, поступила в МЧС вечером 22 января. На суднах находилось 3 человека - 2 охранника и рыбак-любитель. Их успешно эвакуировали на берег. Позже рабочих даже доставили обратно на судно, чтобы они смогли спасти свои вещи.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Сейчас рано говорить о причине. Соответствующие органы проведут проверку, расследование и сделают заключение. Группа городской службы спасения со вчерашнего дня дежурит и мониторит ситуацию, и дежурить будет до тех пор, пока ситуация не разрешится".