Логотипом Всероссийской Студенческой весны стал танцующий медведь
Пермское краевое агентство по туризму и молодежной политике представило логотип Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который пройдет в Перми с 14-го по 18-го мая. Им стал танцующий медведь, выполненный из линий нескольких оттенков.
Даниил Дмитриев, глава исполнительной дирекции «Студенческой весны»: "Медведь - символ Пермского края и фестиваля «Пермский Период. Новое время». Поэтому изображение этого животного решили использовать в качестве логотипа фестиваля.Танцующий медведь будет узнаваемым логотипом, который однозначно ассоциируется с регионом, его традициями. При этом он выполнен не в современном полигональном стиле и демонстрирует, что «Студенческая весна» - событие для творческих людей. Логотип можно использовать в любых цветовых решениях. Кроме того, на разных афишах медведю можно придавать разные позы".
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