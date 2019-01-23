Грабителя задержали по горячим следам
Полицейские Перми задержали предполагаемого преступника, который ограбил 67-летнюю женщину в Ленинском районе. Она сообщила, что ранним утром в микрорайоне Разгуляй на нее напал неизвестный прохожий. Мужчина схватил ее сумку и попытался вырвать, однако пенсионерка крепко в нее вцепилась. Тогда злоумышленник затащил женщину во двор полуразрушенного барака и начал угрожать. Испугавшись за свою жизнь, она отдала ему около трех тысяч рублей, с которыми он и скрылся в неизвестном направлении.
На место выехала следственно-оперативная группа с кинологом и служебно-розыскной собакой. Ищейка взяла след и привела полицейских к остановке общественного транспорта на улице Пермская. Позже, благодаря записям с камер видеонаблюдения, личность подозреваемого была установлена. 27-летний пермяк был задержан и доставлен в дежурную часть. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
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