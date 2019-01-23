В Пермской краевой библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «Перекличка театральных эпох». Книгу представили авторы проекта: заместитель председателя Пермского отделения союза театральных деятелей России Софья Ляпустина и профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Галина Куличкина. Сама книга посвящена 70-летию «Пермской театральной весны». Такой уникальной театральной традиции нет ни в одном регионе России. Фестиваль театральной весны - это по сути смотр театральных премьер, который проходит в Пермском крае раз в два года, а дальше отобранные спектакли участвуют в конкурсе «Волшебная кулиса». Кроме того авторы этого сборника поставили перед собой задачу - проследить развитие театрального искусства в Прикамье за 70 лет -с 1948 по 2018 гг.