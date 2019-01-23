Уточненная информация о «побеге» теплохода, дебаркадера и двух катеров

По уточненным данным, теплоход "Иртыш", дебаркадер и два катера, которые накануне вечером сорвало с привязи в районе Речного вокзала, в эти минуты застряли во льду на Каме при подходе к Коммунальному мосту. Они встали примерно на расстоянии в 100 метров от сооружения. Из-за этого на мосту сохраняется режим повышенной готовности, но автомобильное движение пока восстановлено в полном объеме.

Ночью движение на время пришлось перекрывать, так как была угроза того, что неуправляемые водные судна могли врезаться в опоры моста и повредить их. Прямо на набережной был создан специальный штаб с участием МЧС, службы спасения и чиновников городской администрации. Ситуация отслеживалась в ежеминутном режиме.

Накануне около семи часов вечера поступило сообщение о том, что от берега Камы, недалеко от Речного вокзала, оторвались дебаркадер с двумя катерами и теплоход "Иртыш". Внутри были рыбак и два охранника. Спустя час их эвакуировали сотрудники службы спасения. В результате проведённой операции люди благополучно были доставлены на сушу. Предположительно, плавательные средства сорвались с привязи из-за того, что на Камской ГЭС спустили воду и лед тронулся. Хотя в Камской ГЭС заявили, что у них все было в штатном режиме, и воду они не сбрасывали.