Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Чем богаты «Регионы России»?

Уточненная информация о «побеге» теплохода, дебаркадера и двух катеров

смотреть видео

корабли

По уточненным данным, теплоход "Иртыш", дебаркадер и два катера, которые накануне вечером сорвало с привязи в районе Речного вокзала, в эти минуты застряли во льду на Каме при подходе к Коммунальному мосту. Они встали примерно на расстоянии в 100 метров от сооружения. Из-за этого на мосту сохраняется режим повышенной готовности, но автомобильное движение пока восстановлено в полном объеме.

Ночью движение на время пришлось перекрывать, так как была угроза того, что неуправляемые водные судна могли врезаться в опоры моста и повредить их. Прямо на набережной был создан специальный штаб с участием МЧС, службы спасения и чиновников городской администрации. Ситуация отслеживалась в ежеминутном режиме.

побег

Накануне около семи часов вечера поступило сообщение о том, что от берега Камы, недалеко от Речного вокзала, оторвались дебаркадер с двумя катерами и теплоход "Иртыш". Внутри были рыбак и два охранника. Спустя час их эвакуировали сотрудники службы спасения. В результате проведённой операции люди благополучно были доставлены на сушу. Предположительно, плавательные средства сорвались с привязи из-за того, что на Камской ГЭС спустили воду и лед тронулся. Хотя в Камской ГЭС заявили, что у них все было в штатном режиме, и воду они не сбрасывали.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 23.01.2019 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Чем богаты «Регионы России»?

В правительстве края подвели итоги новогодних событий

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми

Камера дома - вся семья спокойна

В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Неуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального моста

Пермский губернский оркестр покоряет новые высоты

Французский телеканал снял фильм о Борисе Пастернаке

Каждой птичке - по дому

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Чем богаты «Регионы России»?

Обратите внимание

в Перми

В Перми выберут «Учителя года»

Конкурс проходит по пяти номинациям.
23.01.2019 в 16:25

Метки: в Перми, Общество, Образование

Уточненная информация о «побеге» теплохода, дебаркадера и двух катеров

Теплоход Иртыш, дебаркадер и два катера застряли во льду на Каме при подходе к Коммунальному мосту.
23.01.2019 в 16:00

Метки: в Перми, Происшествия

Массовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрах

Глава МЧС России предложил проверять ТЦ без предупреждения
23.01.2019 в 15:54

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Чем богаты «Регионы России»?

В Перми открывается традиционная выставка-продажа.
23.01.2019 в 15:40

Метки: в Перми, Общество, Экономика

В правительстве края подвели итоги новогодних событий

В Прикамье прошло более 35000 мероприятий, посетителями стали более 1 млн. 200 тысяч человек.
23.01.2019 в 15:25

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Власть

В России

Массовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрах

Глава МЧС России предложил проверять ТЦ без предупреждения
23.01.2019 в 15:54

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Каких детей считать одаренными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, каких детей жители страны считают одаренными.
23.01.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Общество, В России

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

Чудо-машина не просто ездит — с лёгкостью преодолевает бездорожье, а в скором времени начнёт и плавать.
23.01.2019 в 11:05

Метки: в Пермском крае, В России, Наука и техника

Пермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Наибольшей популярностью пользуется недвижимость Удмуртской республики, Краснодарского края, Кировской области, Москвы и Ханты-Мансийска.
22.01.2019 в 16:12

Метки: в Перми, В России, Экономика

Россияне увязли в кредитах

Информационное агентство «РИА-новости» представило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения.
22.01.2019 в 14:35

Метки: В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Экс-глава Ныроба предстанет перед судомЭкс-глава Ныроба предстанет перед судом

В Перми выберут «Учителя года»В Перми выберут «Учителя года»

Уточненная информация о «побеге» теплохода, дебаркадера и двух катеровУточненная информация о «побеге» теплохода, дебаркадера и двух катеров

Массовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрахМассовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрах

Чем богаты «Регионы России»?Чем богаты «Регионы России»?

В правительстве края подвели итоги новогодних событийВ правительстве края подвели итоги новогодних событий

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в ПермиКраевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми

МЧС: в ночь на 24 января в Прикамье ожидается мороз до -32°МЧС: в ночь на 24 января в Прикамье ожидается мороз до -32°

Камера дома - вся семья спокойнаКамера дома - вся семья спокойна

Каких детей считать одаренными?Каких детей считать одаренными?

В Красновишерском районе волки зашли в деревню и съели собакуВ Красновишерском районе волки зашли в деревню и съели собаку

О нарушениях прав многодетных семей можно сообщить на «прямую линию»О нарушениях прав многодетных семей можно сообщить на «прямую линию»

В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаваниюВ «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Неуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального мостаНеуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального моста

75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Перми отметят памятными мероприятиями75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Перми отметят памятными мероприятиями

Пермский губернский оркестр покоряет новые высотыПермский губернский оркестр покоряет новые высоты

Французский телеканал снял фильм о Борисе ПастернакеФранцузский телеканал снял фильм о Борисе Пастернаке

Отставки и назначения в краевом правительствеОтставки и назначения в краевом правительстве

Каждой птичке - по домуКаждой птичке - по дому

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеходИзобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

К полицейским нагрянул «Студенческий десант»К полицейским нагрянул «Студенческий десант»

МЧС предупреждает о сильных морозахМЧС предупреждает о сильных морозах

Грипп: эпидемический порог уже превышенГрипп: эпидемический порог уже превышен

Вести Кудымкар 22.01.2019Вести Кудымкар 22.01.2019

В Прикамье назначены дополнительные выборыВ Прикамье назначены дополнительные выборы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную