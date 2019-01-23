Чем богаты «Регионы России»?

В Перми открывается традиционная выставка-продажа "Регионы России". Свою продукцию здесь представят около 100 участников из России и стран ближнего зарубежья. На выставке большой выбор верхней одежды по сезону: пуховики, дублёнки, меховые изделия и шубы, трикотажные изделия, полюбившийся пермякам монгольский текстиль. Практичные, фольклорные, из натуральных материалов: головные уборы, кожгалантерея, перчатки и сумки. Здесь же можно подобрать всё необходимое для дома: белорусский лен, постельное белье, натуральная косметика и многое другое. Продуктовый сектор выставки порадует восточными сладостями, медом, чаем, мясными деликатесами, ароматными специями, сухофруктами, грибами и сырами. Вход свободный.

Также свою продукцию на выставке традиционно представит компания «Рыбак Камчатки», которая привезла в столицу Прикамья свежие дальневосточные деликатесы. Нерка, кижур, горбуша, палтус, красная икра, чавыча- морепродукты транспортируют исключительно в готовом виде, сохраняя вкус и полезные вещества. К примеру, рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи, засчет чего они получают красивый цвет и тонкий аромат. Продегустировать и приобрести дальневосточные деликатесы можно в рамках выставки «Регионы России» с 23 по 27 января ежедневно с 10.00 до 19.00 на "Пермской ярмарке".