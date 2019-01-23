В правительстве края подвели итоги новогодних событий

На первом в этом году заседании правительства Пермского края подвели итоги проведения новогодних мероприятий в Прикамье. Как заявлено, таких прошло более 35000, посетителями стали более 1 млн.200 тысяч человек. Чаще всего люди посещали музеи, театры и новогодние елки. К примеру, Фестивальный дом на эспланаде принял около 70 тысяч гостей, а ледовый городок - миллион. 40 тысяч человек воспользовались мобильным приложением «Не сиди дома», где можно было выбрать один из 7 необычных туристических маршрутов по всему Прикамью.

Еще одной темой заседания стал вопрос вывоза мусора в выходные и праздничные дни. С 1 января вывоз и утилизация мусора перешли из жилищной услуги в коммунальную, занимается этим единый оператор "Теплоэнерго". 1 января в оперативный штаб поступило 100 обращений от жителей Прикамья, 2 января - более 110, все они были связаны с не своевременным вывозом мусора.

Александр Шицын, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: «Если откуда-то поступали звонки, установлено, что главы лично проезжали те территории, откуда поступали обращения. Возчики оперативно реагировали и приводили контейнерные площадки и вывозили мусор своевременно».