Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми
Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми. Ранее виновника приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Авария произошла летом прошлого года. 23-летний разнорабочий угнал «Газель» с автосервиса, где трудился. За руль он сел нетрезвый, как результат - на 47 километре Восточного обхода выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате погибла пассажирка иномарки. Сам виновник с незначительными травмами был доставлен в больницу, где провел несколько дней, а после был взят под стражу. Следователи предъявили ему обвинение по двум статьям, включая угон. В ноябре прошлого года Пермский районный суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии-поселения, а также лишил прав. Мужчина решением суда остался недоволен и обжаловал его. Пермский краевой суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.
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