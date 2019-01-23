Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми. Ранее виновника приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Авария произошла летом прошлого года. 23-летний разнорабочий угнал «Газель» с автосервиса, где трудился. За руль он сел нетрезвый, как результат - на 47 километре Восточного обхода выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате погибла пассажирка иномарки. Сам виновник с незначительными травмами был доставлен в больницу, где провел несколько дней, а после был взят под стражу. Следователи предъявили ему обвинение по двум статьям, включая угон. В ноябре прошлого года Пермский районный суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии-поселения, а также лишил прав. Мужчина решением суда остался недоволен и обжаловал его. Пермский краевой суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.