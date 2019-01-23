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Камера дома - вся семья спокойна
Все возможности родительского контроля. Система представлена в Перми и оказалась популярной настолько, что временами здесь встречается полузабытое уже явление дефицита. Между тем, все проще, чем кажется.
Кира и Марк Полыгаловы только пришли со школы, старшая сестра Ангелина ещё на занятиях. Папа Сергей забежал с работы домой на обед буквально на полчаса. Не теряя ни минуты свободного времени, прямо с мобильного телефона удостоверился - дети заняты делом.
Речь не о тотальном контроле, а лишь о родительском спокойствии и возможности быстро отреагировать на возникнувшую проблему. Специалисты отмечают, такой подход оказался настолько популярен, что в Перми перед новым годом был отмечен высокой спрос на подобные системы.
Сергей Полыгалов: "У нас трое детей, поэтому мы наблюдаем, как младшие делают уроки, занимаются с репетиторами, какие каналы смотрят на телевизоре, во сколько приходит и уходит старший ребёнок. Камера - хороший помощник".
Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут. Отслеживать события в доме и не только можно через специальное мобильное приложение «Умный дом», которое сообщит о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.
У семьи Полыгаловых есть кошка Шила, сидеть на руках она не очень-то любит, но за ней всегда можно следить, когда дома никого нет. А ещё можно проконтролировать ход ремонта. Или еще один вариант - наблюдать на стоянке за автомобилем.
Для улицы есть всепогодная камера. Как и домашний вариант, устройство ведет съёмку в высоком разрешении, есть ночной режим. При этом видеонаблюдение от «Ростелеком», внутренне и наружное, работает с любым оператором связи.
Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Вся картинка с камер сохраняется в облачном хранилище, имеется защита от киберугроз, также организована круглосуточная поддержка для пользователей".
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