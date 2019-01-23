Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми →

Камера дома - вся семья спокойна

смотреть видео

дети

Все возможности родительского контроля. Система представлена в Перми и оказалась популярной настолько, что временами здесь встречается полузабытое уже явление дефицита. Между тем, все проще, чем кажется.

Кира и Марк Полыгаловы только пришли со школы, старшая сестра Ангелина ещё на занятиях. Папа Сергей забежал с работы домой на обед буквально на полчаса. Не теряя ни минуты свободного времени, прямо с мобильного телефона удостоверился - дети заняты делом.

Речь не о тотальном контроле, а лишь о родительском спокойствии и возможности быстро отреагировать на возникнувшую проблему. Специалисты отмечают, такой подход оказался настолько популярен, что в Перми перед новым годом был отмечен высокой спрос на подобные системы.

Сергей Полыгалов: "У нас трое детей, поэтому мы наблюдаем, как младшие делают уроки, занимаются с репетиторами, какие каналы смотрят на телевизоре, во сколько приходит и уходит старший ребёнок. Камера - хороший помощник".

Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут. Отслеживать события в доме и не только можно через специальное мобильное приложение «Умный дом», которое сообщит о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.

У семьи Полыгаловых есть кошка Шила, сидеть на руках она не очень-то любит, но за ней всегда можно следить, когда дома никого нет. А ещё можно проконтролировать ход ремонта. Или еще один вариант - наблюдать на стоянке за автомобилем.

Для улицы есть всепогодная камера. Как и домашний вариант, устройство ведет съёмку в высоком разрешении, есть ночной режим. При этом видеонаблюдение от «Ростелеком», внутренне и наружное, работает с любым оператором связи.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Вся картинка с камер сохраняется в облачном хранилище, имеется защита от киберугроз, также организована круглосуточная поддержка для пользователей".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.01.2019 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Неуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального моста

Пермский губернский оркестр покоряет новые высоты

Французский телеканал снял фильм о Борисе Пастернаке

Каждой птичке - по дому

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

К полицейским нагрянул «Студенческий десант»

МЧС предупреждает о сильных морозах

Грипп: эпидемический порог уже превышен

Дело о травмированном младенце набирает обороты


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми →

Обратите внимание

в Перми

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми

Пьяный разнорабочий угнал «Газель» с автосервиса выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, пассажирка иномарки погибла.
23.01.2019 в 14:57

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

МЧС: в ночь на 24 января в Прикамье ожидается мороз до -32°

Спасатели рекомендуют ограничить длительное пребывание на улице
23.01.2019 в 14:50

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Камера дома - вся семья спокойна

Теперь всё, что происходит в квартире, можно видеть, находясь в любой точке мира.
23.01.2019 в 14:33

Метки: в Перми, Общество

Каких детей считать одаренными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, каких детей жители страны считают одаренными.
23.01.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Общество, В России

О нарушениях прав многодетных семей можно сообщить на «прямую линию»

Прямая линия пройдет 25 января с 11 до 12 часов
23.01.2019 в 13:11

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В России

Каких детей считать одаренными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, каких детей жители страны считают одаренными.
23.01.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Общество, В России

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

Чудо-машина не просто ездит — с лёгкостью преодолевает бездорожье, а в скором времени начнёт и плавать.
23.01.2019 в 11:05

Метки: в Пермском крае, В России, Наука и техника

Пермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Наибольшей популярностью пользуется недвижимость Удмуртской республики, Краснодарского края, Кировской области, Москвы и Ханты-Мансийска.
22.01.2019 в 16:12

Метки: в Перми, В России, Экономика

Россияне увязли в кредитах

Информационное агентство «РИА-новости» представило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения.
22.01.2019 в 14:35

Метки: В России, в Пермском крае

«Ростелеком» отменяет плату на звонки с таксофонов

В Пермском крае звонки с таксофонов на любые стационарные телефоны в пределах региона стали бесплатными.
21.01.2019 в 16:50

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Краевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в ПермиКраевой суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в Перми

МЧС: в ночь на 24 января в Прикамье ожидается мороз до -32°МЧС: в ночь на 24 января в Прикамье ожидается мороз до -32°

Камера дома - вся семья спокойнаКамера дома - вся семья спокойна

Каких детей считать одаренными?Каких детей считать одаренными?

В Красновишерском районе волки зашли в деревню и съели собакуВ Красновишерском районе волки зашли в деревню и съели собаку

О нарушениях прав многодетных семей можно сообщить на «прямую линию»О нарушениях прав многодетных семей можно сообщить на «прямую линию»

В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаваниюВ «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

Неуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального мостаНеуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального моста

75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Перми отметят памятными мероприятиями75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Перми отметят памятными мероприятиями

Пермский губернский оркестр покоряет новые высотыПермский губернский оркестр покоряет новые высоты

Французский телеканал снял фильм о Борисе ПастернакеФранцузский телеканал снял фильм о Борисе Пастернаке

Отставки и назначения в краевом правительствеОтставки и назначения в краевом правительстве

Каждой птичке - по домуКаждой птичке - по дому

Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеходИзобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

К полицейским нагрянул «Студенческий десант»К полицейским нагрянул «Студенческий десант»

МЧС предупреждает о сильных морозахМЧС предупреждает о сильных морозах

Грипп: эпидемический порог уже превышенГрипп: эпидемический порог уже превышен

Вести Кудымкар 22.01.2019Вести Кудымкар 22.01.2019

В Прикамье назначены дополнительные выборыВ Прикамье назначены дополнительные выборы

Дело о травмированном младенце набирает оборотыДело о травмированном младенце набирает обороты

В Перми с оторвавшихся от причала дебаркадеров спасли людейВ Перми с оторвавшихся от причала дебаркадеров спасли людей

«Он за него сам кому хочешь голову оторвёт». Брат жителя Кунгура, который якобы травмировал младенца, рассказал свою версию«Он за него сам кому хочешь голову оторвёт». Брат жителя Кунгура, который якобы травмировал младенца, рассказал свою версию

Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенцаВозбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

Четверть века в телевизионном эфиреЧетверть века в телевизионном эфире

На пермские дороги выходит родительский патрульНа пермские дороги выходит родительский патруль

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную