В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию

В бассейне «Олимпия» сегодня стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию. Ожидается, что в состязаниях примут участие 300 спортсменов. За три дня будет разыграно 80 комплектов медалей. Победители и призеры войдут в состав региональной сборной.