В «Олимпии» стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию
В бассейне «Олимпия» сегодня стартует чемпионат и первенство Пермского края по плаванию. Ожидается, что в состязаниях примут участие 300 спортсменов. За три дня будет разыграно 80 комплектов медалей. Победители и призеры войдут в состав региональной сборной.
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