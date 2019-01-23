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Пермский губернский оркестр покоряет новые высоты
В ДК имени Сухарева сегодня пройдет генеральная репетиция перед гастролями по 12 городам Германии Пермского губернского оркестра. Новая программа называется «Классика. Пермский период».
Губернский оркестр отправляется в Германию на Международный фестиваль военных и духовых оркестров Musikparade. Это самый престижным фестиваль духовой музыки в Европе. Он представляет собой большой концертный тур по городам Германии, в котором принимают участие лучшие духовые оркестры мира.
Пермяки смогут бесплатно увидеть программу, которую оркестр представит в Германии. 23 января в 14:00 в СК им. Сухарева состоится генеральная репетиция программы-дефиле «Классика. Пермский период». Вход на репетицию свободный.
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