Пермский губернский оркестр покоряет новые высоты

В ДК имени Сухарева сегодня пройдет генеральная репетиция перед гастролями по 12 городам Германии Пермского губернского оркестра. Новая программа называется «Классика. Пермский период».

Губернский оркестр отправляется в Германию на Международный фестиваль военных и духовых оркестров Musikparade. Это самый престижным фестиваль духовой музыки в Европе. Он представляет собой большой концертный тур по городам Германии, в котором принимают участие лучшие духовые оркестры мира.



Пермяки смогут бесплатно увидеть программу, которую оркестр представит в Германии. 23 января в 14:00 в СК им. Сухарева состоится генеральная репетиция программы-дефиле «Классика. Пермский период». Вход на репетицию свободный.