Неуправляемые теплоход и дебаркадер застряли во льду у Коммунального моста

Теплоход "Иртыш", дебаркадер и два катера, которые накануне вечером сорвало с привязи в районе речного вокзала, в эти минуты застряли во льду на Каме при подходе к Коммунальному мосту. Они встали на расстоянии примерно в 100 метрах от сооружения. Из-за этого на мосту сохраняется режим повышенной готовности, но автомобильное движение восстановлено в полном объеме. Ночью движение пришлось полностью перекрыть, поскольку существовала угроза того, что неуправляемые плавсредства могли врезаться в опоры моста и повредить их. На набережной был создан штаб с участием МЧС и чиновников городской администрации, ситуация отслеживалась в ежеминутном режиме. Сейчас решается, что делать с теплоходом, дебаркадером и катерами дальше.





Накануне в половине восьмого вечера в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Кама произошел отрыв от причала теплохода "Иртыш" и дебаркадера. На одном из них находился рыбак, на другом – охранник. В результате проведенной спасательной операции через час люди благополучно были доставлены на берег. Угрозы подтопления прибрежной территории не было. Предположительно плавательные средства сорвались из-за того, что на Камской ГЭС спустили воду и льды тронулись.



