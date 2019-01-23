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Французский телеканал снял фильм о Борисе Пастернаке

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Пастернак

Франко-германский телеканал «Arte» закончил съемки фильма о Перми и Пермском крае. Фрагмент выложен на сайте телекомпании. Он называется «Доктор Живаго, герой Урала». Особенность проекта в том, что любое место – города, деревни, природные ландшафты – показываются через призму судьбы признанного в мировой культуре человека, чья жизнь и творчество связаны с избранным местом. Чтобы рассказать о Перми, французский журналист Лиза Алисова и оператор Оливье Бартелеми выбрали героем фильма писателя и поэта Бориса Пастернака, его стихи и всемирно известный роман «Доктор Живаго». Съёмки фильма проходили в феврале 2018 года в Перми, посёлке Всеволодо-Вильва, Александровске и Иваке. Именно в этих местах жил и работал известный писатель. Сюжет – это попытка воссоздать историю прибытия Пастернака на Урал по Горнозаводской железной дороге.

 

Метки: в Перми, Общество, В мире, Кино, Культура

Опубликовано: 23.01.2019 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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