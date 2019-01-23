Каждой птичке - по дому

Ученики пермской школы «Мастерград» присоединились к экологической акции «Двор для птиц». Для этого на уроках технологии они под руководством учителей мастерили скворечники - создавали чертежи, эскизы, выпиливали домики для птиц и после вышли в близлежащие дворы, чтобы закрепить их на деревьях. Акция «Двор для птиц» стартовала с начала января. По задумке организаторов, участие в ней должны принимать жители, чьи дворы преобразились в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Итоги акции подведут уже в эту пятницу. Планируется, что в крае появится как минимум 300 новых скворечников.