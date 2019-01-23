Изобретатель из Соликамска собрал гусеничный вездеход

Отечественный автопром переходит на гусеничный ход. Пока в лице отдельных представителей. Чудо инженерной мысли можно сегодня встретить в Соликамске. Здесь местный конструктор не только поставил малолитражку на гусеницы, но и реальную пользу заставил приносить.

Виктор Сенников, изобретатель: "Машину было проще сделать, чем гусеницы".

Каждый фрагмент этих гусениц сделан вручную. На обеих 160 траков - это железные пластины для сцепления с дорогой. Их Виктор Сенников также варил специально, в продаже таких не найти. Колёса раньше служили подвеской «девяткам» и «десяткам». В целом для этого вездехода использованы детали более 10 машин, и эксперименты не прекращаются.

Виктор Сенников, изобретатель: "Когда первый раз выехали - плохо поворачивал. Пришлось выкинуть барабанные тормоза и поставить дисковые".

От «Оки» здесь только корпус, двигатель и коробка передач - от вазовской «классики», задний мост - от «Нивы». Самодельная лебёдка поднимает и опускает ковш. Как результат - гусеничный вездеход, манёвренный и привлекающий внимание.

Сам конструктор, в прошлом водитель, без опаски лавирует среди припаркованных машин. Здесь его детище хорошо знают: каждое утро вездеход выезжает на борьбу со снегом.

Руководство офисного здания Виктора Сенникова во всём поддерживает. Если нужно, вместе ищут недостающие запчасти и предоставляют бокс для дальнейшей модернизации вездехода.

Степан Тимофеев: "Когда человеку дают свободу что-то делать, человек начинает творчески мыслить. При этом он ещё помогает убирать территорию, для нас только плюсы".

Любители фильма «Назад в будущее» давно заметили сходство соликамского изобретателя с профессором Брауном. Правда, Виктор Сенников бросает вызов не времени, а самому себе.

Виктор Сенников, изобретатель: "Я ещё не делал гусеничные никогда. Всё делал - и пневматику, и всё делал. Решил попробовать. Задача поставлена - победили. Он научился ездить и ездит".

И не просто ездит - с лёгкостью преодолевает бездорожье, а в скором времени начнёт плавать. Объём днища позволяет поднять более двух тонн.

Виктор Сенников, изобретатель: "Но пока это ещё будущее!".