К полицейским нагрянул «Студенческий десант»
Поставить себя на место участников массовых беспорядков или эксперта криминалиста. Все преимущества профессии полицейского представили наглядно. На базе Центра профессиональной подготовки прошел очередной этап акции "Студенческий десант". И от того, как профессиональные полицейские демонстрировали свои навыки, во многом зависит выбор карьеры сегодняшних посетителей.
Так оттесняют демонстрантов профессиональные полицейские. Роль нарушителей сегодня играют студенты, которых пригласили на экскурсию в центр профессиональной подготовки МВД. Правда, цели их задержать нет, напротив, им разрешено попробовать все, в том числе сломать укрепление, получившее в народе название «Черепаха».
Правда, применяют это снаряжение пермские полицейские крайне редко. Чего не скажешь о навыках, которые получают на криминалистическом полигоне. Здесь смоделировано убийство, до этого происходила какая-то борьба, а после был взломан сейф, украдены деньги. Нужно снять отпечатки пальцев и поймать преступника.
На экскурсии две группы студентов, всего около 70 человек. Одни получают гражданские специальности, другие уже точно станут полицейскими. Но в органах пригодятся любые навыки.
Владимир Васенин, заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю:
"Основная цель мероприятия - пригласить в органы полиции, то есть показать, какие есть подразделения, и чтобы они сделали правильный выбор, кто-то хочет быть опером, кто-то экспертом, здесь мы даем им возможность почувствовать профессию и сделать правильный выбор".
Сегодняшний визит к полицейским для обучающихся - это только часть всероссийской акции «Студенческий десант». 23 января желающие смогут пройти необычный квест в здании Управления МВД России по городу Перми.
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