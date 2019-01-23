МЧС предупреждает о сильных морозах
В МЧС предупреждают о сильных морозах в ближайшие двое суток. Температура опустится ниже 20 градусов. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, а также ограничить пребывание на улице детей и пожилых.
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В МЧС предупреждают о сильных морозах в ближайшие двое суток. Температура опустится ниже 20 градусов. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, а также ограничить пребывание на улице детей и пожилых.
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