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Грипп: эпидемический порог уже превышен

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Неделя до эпидемии. В Пермском крае фиксируется рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. На сегодня эпидемический порог уже превышен, правда, незначительно. Об этом  сообщают в управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, основной пик заболеваемости придётся на последние числа января - начало февраля. Ситуация повторит аналогичную с прошлым годом. Момент для вакцинации уже упущен, поэтому врачи рекомендуют профилактику: чаще мыть руки, проветривать помещения, стараться не прикасаться к носу, глазам и рту.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В целом, по краю зарегистрировано чуть более 19 тысяч случаев заболеванием ОРВИ и гриппом. И эпидемический порог превышен пока незначительно. В первую очередь это связано с ростом заболеваемости среди детей от 0 до 2-х лет. Что, в общем-то, объяснимо тем что, родители в первую очередь обращаются за медицинской помощью с маленькими детьми".

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 23.01.2019 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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