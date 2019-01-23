Грипп: эпидемический порог уже превышен

Неделя до эпидемии. В Пермском крае фиксируется рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. На сегодня эпидемический порог уже превышен, правда, незначительно. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, основной пик заболеваемости придётся на последние числа января - начало февраля. Ситуация повторит аналогичную с прошлым годом. Момент для вакцинации уже упущен, поэтому врачи рекомендуют профилактику: чаще мыть руки, проветривать помещения, стараться не прикасаться к носу, глазам и рту.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В целом, по краю зарегистрировано чуть более 19 тысяч случаев заболеванием ОРВИ и гриппом. И эпидемический порог превышен пока незначительно. В первую очередь это связано с ростом заболеваемости среди детей от 0 до 2-х лет. Что, в общем-то, объяснимо тем что, родители в первую очередь обращаются за медицинской помощью с маленькими детьми".