Дело о травмированном младенце набирает обороты

Всю подноготную истории с травмой четырехмесячного малыша из Кунгура выяснят официально. В продолжение скандала, разгоревшегося в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кратко предыстория: в сети появились публикации о том, что отец ребенка умышленно его травмировал, возможно, нетрезвый. Сигнал о происходящем правоохранителям подала знакомая семьи. И вот уже семья участвует в съемках ток-шоу в Москве, а ребенок остается в больнице - после операции.

- Они в Пермь поехали, там Ирина поскользнулась, вместе с Ваней упали.

Такова версия событий от Сергея, брата главы семьи, младший четырёхмесячный ребёнок из которой сейчас находится в пермской больнице, а родители со старшей дочерью уехали в Москву на ток-шоу. В интернете, между тем, муссируется информация, что отец неаккуратно бросил малыша на диван, и мальчик сильно ударился головой.

Сергей Зуев: "Не было такого, вы что, он за него сам кому хочешь голову оторвёт, он его любит сильно, он сына ждал".

Ребёнок при этом действительно нуждался в медицинской помощи, однако родственники почему-то за ней сразу не обратились. Это сделала знакомая семьи Светлана, которая, придя в гости, обратила внимание на то, что мальчик плохо выглядит.

Что на самом деле произошло с ребёнком, предстоит разобраться. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

Следователи с выводами пока не торопятся. В правоохранительные органы также обратилась знакомая семьи Светлана. По словам сотрудников, она предположила, что плохое самочувствие ребёнка может быть связано именно с черепно-мозговой травмой, у мальчика было покраснение на лице.

Владимир Литвин, заместитель руководителя кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мальчик был помещён в больницу, впоследствии его перевели в город Пермь, где прооперировали. При операции были обнаружены патологии в головном мозге, которые могли явиться в том числе и следствием черепно-мозговой травмы".

Светлана, знакомая семьи, которая сделала всю историю достоянием общественности, также уехала в Москву, чтобы поучаствовать в телепередаче. Многочисленные домочадцы рассказали, что проблемы в семье у знакомых были.

- Неблагополучная семья у них, отец Александр выпивает, там у него брат живёт, они выпивают все вместе там.

О том, что выпивает мать, никто не говорит. Другой вопрос, как можно оставить четырёхмесячного малыша одного в больнице и уехать в Москву, чтобы искать ответы на вопросы на площадке ток-шоу. Но это вопрос, скорее, морально-этического плана. На все остальные ответы ищет следствие - назначены экспертизы, детали выясняются.