Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

Дело о травмированном младенце набирает обороты

смотреть видео

кроватка

Всю подноготную истории с травмой четырехмесячного малыша из Кунгура выяснят официально. В продолжение скандала, разгоревшегося в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кратко предыстория: в сети  появились публикации о том, что отец ребенка умышленно его травмировал, возможно, нетрезвый. Сигнал о происходящем правоохранителям подала знакомая семьи. И вот уже семья участвует в съемках ток-шоу в Москве, а ребенок остается в больнице - после операции.

- Они в Пермь поехали, там Ирина поскользнулась, вместе с Ваней упали.

Такова версия событий от Сергея, брата главы семьи, младший четырёхмесячный ребёнок из которой сейчас находится в пермской больнице, а родители со старшей дочерью уехали в Москву на ток-шоу. В интернете, между тем, муссируется информация, что отец неаккуратно бросил малыша на диван, и мальчик сильно ударился головой.

Сергей Зуев: "Не было такого, вы что, он за него сам кому хочешь голову оторвёт, он его любит сильно, он сына ждал".

Ребёнок при этом действительно нуждался в медицинской помощи, однако родственники почему-то за ней сразу не обратились. Это сделала знакомая семьи Светлана, которая, придя в гости, обратила внимание на то, что мальчик плохо выглядит.

Что на самом деле произошло с ребёнком, предстоит разобраться. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

Следователи с выводами пока не торопятся. В правоохранительные органы также обратилась знакомая семьи Светлана. По словам сотрудников, она предположила, что плохое самочувствие ребёнка может быть связано именно с черепно-мозговой травмой, у мальчика было покраснение на лице.

Владимир Литвин, заместитель руководителя кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мальчик был помещён в больницу, впоследствии его перевели в город Пермь, где прооперировали. При операции были обнаружены патологии в головном мозге, которые могли явиться в том числе и следствием черепно-мозговой травмы".

Светлана, знакомая семьи, которая сделала всю историю достоянием общественности, также уехала в Москву, чтобы поучаствовать в телепередаче. Многочисленные домочадцы рассказали, что проблемы в семье у знакомых были.

- Неблагополучная семья у них, отец Александр выпивает, там у него брат живёт, они выпивают все вместе там.

О том, что выпивает мать, никто не говорит. Другой вопрос, как можно оставить четырёхмесячного малыша одного в больнице и уехать в Москву, чтобы искать ответы на вопросы на площадке ток-шоу. Но это вопрос, скорее, морально-этического плана. На все остальные ответы ищет следствие - назначены экспертизы, детали выясняются.

 

 

 

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Общество

Опубликовано: 22.01.2019 в 22:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

На пермские дороги выходит родительский патруль

10-летний пермяк стал победителем детского Кубка России по шахматам

Город для птиц

В Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Пермякам рассказали о новшествах ЕГЭ

Водитель автобуса, сбивший в Перми женщину насмерть, неоднократно нарушал ПДД

Детский писатель Андрей Зеленин отметил юбилей

«Студенческий десант» в полицейскую жизнь

В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

Обратите внимание

в Перми

В Перми с оторвавшихся от причала дебаркадеров спасли людей

Три дебаркадера оторвались от причала из-за подъема уровня воды в Каме
22.01.2019 в 20:41

Метки: в Перми, Происшествия

На пермские дороги выходит родительский патруль

Цель акции - профилактика детского травматизма на дорогах.
22.01.2019 в 17:05

Метки: в Перми, Общество

В больницах Перми остаются четверо пострадавших при пожаре на Монастырской

Девушка, выпрыгнувшая с 3 этажа, находится в стабильно тяжелом состоянии
22.01.2019 в 17:02

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

10-летний пермяк стал победителем детского Кубка России по шахматам

Дмитрий Камилов не оставил шансов соперникам в группе мальчиков до 11 лет и завоевал путевку на Первенство Европы.
22.01.2019 в 16:37

Метки: в Перми, Спорт, Общество, Образование

Пермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Наибольшей популярностью пользуется недвижимость Удмуртской республики, Краснодарского края, Кировской области, Москвы и Ханты-Мансийска.
22.01.2019 в 16:12

Метки: в Перми, В России, Экономика

В России

Пермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Наибольшей популярностью пользуется недвижимость Удмуртской республики, Краснодарского края, Кировской области, Москвы и Ханты-Мансийска.
22.01.2019 в 16:12

Метки: в Перми, В России, Экономика

Россияне увязли в кредитах

Информационное агентство «РИА-новости» представило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения.
22.01.2019 в 14:35

Метки: В России, в Пермском крае

«Ростелеком» отменяет плату на звонки с таксофонов

В Пермском крае звонки с таксофонов на любые стационарные телефоны в пределах региона стали бесплатными.
21.01.2019 в 16:50

Метки: в Перми, В России, Общество

У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы

Всего по стране у крещенских купелей дежурили 600 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
21.01.2019 в 10:12

Метки: в Перми, Общество, В России

Пожар на Монастырской: хроника ЧП

В результате пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской в Перми пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы.
18.01.2019 в 12:45

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, В России

Лента новостей RSS каналы

Дело о травмированном младенце набирает оборотыДело о травмированном младенце набирает обороты

В Перми с оторвавшихся от причала дебаркадеров спасли людейВ Перми с оторвавшихся от причала дебаркадеров спасли людей

«Он за него сам кому хочешь голову оторвёт». Брат жителя Кунгура, который якобы травмировал младенца, рассказал свою версию«Он за него сам кому хочешь голову оторвёт». Брат жителя Кунгура, который якобы травмировал младенца, рассказал свою версию

Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенцаВозбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

Четверть века в телевизионном эфиреЧетверть века в телевизионном эфире

На пермские дороги выходит родительский патрульНа пермские дороги выходит родительский патруль

В больницах Перми остаются четверо пострадавших при пожаре на МонастырскойВ больницах Перми остаются четверо пострадавших при пожаре на Монастырской

10-летний пермяк стал победителем детского Кубка России по шахматам10-летний пермяк стал победителем детского Кубка России по шахматам

Пермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионахПермяки стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Город для птицГород для птиц

Есть жалобы на молоко? Звоните в Роспотребнадзор!Есть жалобы на молоко? Звоните в Роспотребнадзор!

В Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИВ Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

К 70-летию «Пермской театральной весны» выпустили книгуК 70-летию «Пермской театральной весны» выпустили книгу

В Кировском районе Перми женщина поскользнулась на остановке и попала под колеса автобусаВ Кировском районе Перми женщина поскользнулась на остановке и попала под колеса автобуса

Пермякам рассказали о новшествах ЕГЭПермякам рассказали о новшествах ЕГЭ

Водитель автобуса, сбивший в Перми женщину насмерть, неоднократно нарушал ПДДВодитель автобуса, сбивший в Перми женщину насмерть, неоднократно нарушал ПДД

Россияне увязли в кредитахРоссияне увязли в кредитах

Детский писатель Андрей Зеленин отметил юбилейДетский писатель Андрей Зеленин отметил юбилей

В Прикамье во время крестного хода паломник украл телефонВ Прикамье во время крестного хода паломник украл телефон

«Студенческий десант» в полицейскую жизнь«Студенческий десант» в полицейскую жизнь

В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынкаВ ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынка

Для пермских депутатов отремонтируют зал заседаний за 74 млн рублейДля пермских депутатов отремонтируют зал заседаний за 74 млн рублей

Перед полётом можно помолитьсяПеред полётом можно помолиться

«Библиотека возможностей» приглашает«Библиотека возможностей» приглашает

Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную