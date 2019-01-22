Возбуждено уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту травмы головы у трехмесячного младенца. Есть предположение, что ребенка избили его же родители.

Кунгурским следователям поступило обращение жительницы города Кунгура, в котором она указала, что с ней по соседству проживает семья с детьми, малолетний мальчик болен, и, возможно, получил травму головы. Однако надлежащая медицинская помощь ему не оказывается. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления - причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь, проведена операция. Назначена экспертиза, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники оставили ребёнка в больнице и уехали в Москву на съемки ток-шоу.