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На пермские дороги выходит родительский патруль
На пермские дороги вышел родительский контроль. Инициативные группы родителей дежурили у школы № 82. Цель акции - профилактика детского травматизма на дорогах.
Совместно с сотрудниками ГИБДД «Родительский патруль» контролировал, как школьники переходят проезжую часть, детям рассказали о важности светоотражающих элементов на одежде, о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, особенно на нерегулируемом пешеходном переходе. После инструктажа каждый получил в подарок световозвращающую ленту и информационную листовку.
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