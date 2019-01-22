На пермские дороги выходит родительский патруль

На пермские дороги вышел родительский контроль. Инициативные группы родителей дежурили у школы № 82. Цель акции - профилактика детского травматизма на дорогах.

Совместно с сотрудниками ГИБДД «Родительский патруль» контролировал, как школьники переходят проезжую часть, детям рассказали о важности светоотражающих элементов на одежде, о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, особенно на нерегулируемом пешеходном переходе. После инструктажа каждый получил в подарок световозвращающую ленту и информационную листовку.