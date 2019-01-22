10-летний пермяк стал победителем детского Кубка России по шахматам

Пермяк стал победителем Кубка России в Брянске по детским классическим шахматам. Дмитрий Камилов не оставил шансов соперникам в группе мальчиков до 11 лет и завоевал путевку на Первенство Европы.

Хорошо играть эндшпиль - конёк 10-летнего Димы Камилова. Другими словами - доводить партию до победы. Как и произошло в решающей битве за Кубок России по детским классическим шахматам в Брянске. Каждый шаг ученика тщательно анализирует тренер- гроссмейстер Виктор Варавин.

Во всех поездках Диму сопровождает и главный болельщик - дедушка Ильсур. Это он показал 6-летнему внуку, как ходят фигуры. Сегодня функцию спарринг - партнёра выполняет уже компьютерная программа.

В финале кубкового турнира Пермский край представляли ещё две воспитанницы шахматной Академии Виктора Варавина - Надежда Соснина и Софья Чеповецкая. Последняя заняла 4 место и завоевала путёвку в Высшую Лигу.

Масштабный административный и финансовый кризис в шахматном спорте, в результате которого выпало целое поколение, наконец, пошёл на спад. У спортсменов 2008 года рождения и младше сегодня есть возможность совершенствовать свои навыки сразу в нескольких профильных школах города. Пока, правда, исключительно, на платной основе.

Медленно, но верно движение в этом направлении идёт. В финале Первенства России сыграют 4 пермяка. А Дима Камилов, выполнивший, кстати, норматив кандидата в мастера спорта, в августе этого года посоревнуется за награды Первенства Европы в Братиславе.

Все выходные в пермском шахматно-шашечном клубе в режиме нон-стоп проходят самые разнообразные турниры, начиная от Киндер- ЧЕСС по быстрым и классическим шахматам и заканчивая соревнованиями для профессионалов - «Надежда Прикамья». Даже если вы только начали интересоваться шахматами, здесь вам помогут в освоении этой интереснейшей из наук.