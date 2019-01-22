Город для птиц
В Перми проходит общественная акция «Город для птиц». Участие в ней принимают ученики школы «Мастерград». Они своими руками сделали скворечники и сегодня развешивают их на деревьях.
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В Перми проходит общественная акция «Город для птиц». Участие в ней принимают ученики школы «Мастерград». Они своими руками сделали скворечники и сегодня развешивают их на деревьях.
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