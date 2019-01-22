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← В Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Город для птиц

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скворечник

В Перми проходит общественная акция  «Город для птиц». Участие в ней принимают ученики школы «Мастерград». Они своими руками сделали скворечники и сегодня развешивают их на деревьях. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.01.2019 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

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