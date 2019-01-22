В Прикамье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Пермском крае растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора. За последнюю неделю, согласно только официальным данным, недугом заразились почти 20 тысяч человек. Этот показатель уже незначительно превышает эпидемический порог. Санитарные врачи рекомендуют усилить профилактические меры: чаще мыть руки, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещения, стараться не прикасаться к носу, глазам и рту, есть побольше витаминов, высыпаться и не заниматься самолечением.