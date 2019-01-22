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Пермякам рассказали о новшествах ЕГЭ
Краевое родительское собрание. В рамках выставки «Образование и карьера 2019» на площадке форума собрали родителей и старшеклассников города Перми и Пермского края, чтобы рассказать об итогах Единого государственного экзамена прошлого года и будущей итоговой аттестации выпускников 11 класса. Сдавать ЕГЭ в 2019 году можно по 13 предметам. Впервые будет экзамен на знание китайского языка. Ранее школьники могли дважды сдавать математику: один раз - на базовом, второй - на профильном уровне. Теперь только в одном из двух. Какой уровень выбрать - решать ему. Определить для себя список экзаменов следует до 1 февраля.
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