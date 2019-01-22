Водитель автобуса, сбивший в Перми женщину насмерть, неоднократно нарушал ПДД. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 21 января в дневное время по ул. Пушкина в направлении ул. Борчанинова двигался маршрутный автобус МАН под управлением водителя 1975 года рождения. В районе дома 89а водитель не уступил дорогу женщине-пешеходу 1974 года рождения, которая вышла из трамвая и направлялась к остановке. Автобус сбил женщину и прижал ее к стоящему на остановочном комплексе автобусу МАЗ. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.

Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Следственные действия продолжаются.

