Детский писатель Андрей Зеленин отметил юбилей

50-летний юбилей отметил детский писатель из Перми Андрей Зеленин. В день рождения он встретился с читателями. Зеленин сочинил почти 40 книг, самые популярные из них: «Кусочек солнца», «Корюшкин. Невыдуманные истории», «Родной мой Васька», «Про Петьку Ёжикова, или Дед Мороз был настоящим».