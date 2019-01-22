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Детский писатель Андрей Зеленин отметил юбилей
50-летний юбилей отметил детский писатель из Перми Андрей Зеленин. В день рождения он встретился с читателями. Зеленин сочинил почти 40 книг, самые популярные из них: «Кусочек солнца», «Корюшкин. Невыдуманные истории», «Родной мой Васька», «Про Петьку Ёжикова, или Дед Мороз был настоящим».
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