«Студенческий десант» в полицейскую жизнь

На базе Центра профессиональной подготовки МВД России по Пермскому краю проходит очередной этап акции "Студенческий десант". Полицейские демонстрируют свою работу перед теми, кто, возможно, в ближайшем будущем выберет эту профессию.

Ребята примерили бронежилеты, пробовали разбить "черепаху" - фигуру, которую складывали профессиональные полицейские из своих щитов.

Стражи порядка рассказывают студентам, как ведется работа по пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, как на месте преступления работают эксперты, как выявляются и фиксируются следы преступления. Также ребята увидят работу служебно-розыскной собаки.

Для участников мероприятия организованы и спортивные состязания. А 23 января свои двери для студентов откроет Управление МВД России по г. Перми. Молодые люди посетят дежурную часть, примут участие в деловой игре и викторине.