«Студенческий десант» в полицейскую жизнь
На базе Центра профессиональной подготовки МВД России по Пермскому краю проходит очередной этап акции "Студенческий десант". Полицейские демонстрируют свою работу перед теми, кто, возможно, в ближайшем будущем выберет эту профессию.
Ребята примерили бронежилеты, пробовали разбить "черепаху" - фигуру, которую складывали профессиональные полицейские из своих щитов.
Стражи порядка рассказывают студентам, как ведется работа по пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, как на месте преступления работают эксперты, как выявляются и фиксируются следы преступления. Также ребята увидят работу служебно-розыскной собаки.
Для участников мероприятия организованы и спортивные состязания. А 23 января свои двери для студентов откроет Управление МВД России по г. Перми. Молодые люди посетят дежурную часть, примут участие в деловой игре и викторине.
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