В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынка

Стали известны подробности аварии, которая случилась возле Центрального рынка в Перми. Здесь между двумя автобусами зажало женщину, которая вышла из трамвая. Ее госпитализировали, но от полученных травм женщина скончалась в больнице. Вот что редакции "Вести Пермь" сообщили в краевой ГИБДД.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Перми: "По ул. Пушкина по направлению в сторону ул. Борчанинова двигался автобус МАН под управлением водителя 1975 года рождения. По предварительной информации, на остановке "Центральный рынок" водитель не предоставил преимущества в движении пешеходу - женщине 1974 года рождения, которая выходила из остановившегося трамвая. В результате водитель автобуса допустил наезд на пешехода с последующим наездом на автобус, который находился возле остановки".