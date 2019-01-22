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Перед полётом можно помолиться
Перед полетом можно будет помолиться. В пермском аэропорту появилась часовня. Она уже полностью смонтирована и находится на втором этаже, в зоне ожидания. Как считают в Пермской епархии, после молитвы дальняя дорога пассажирам дается более спокойно и безопасно. Часовня начнет работу после освящения и благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Пассажиры, впрочем, по-разному оценивают такое нововведение.
Алексей Дербенев, пассажир: "Наверное, для кого-то актуально, но мне кажется, это слишком уже - в аэропорту часовня. Уповать надо на летчиков и техников, которые готовят самолет перед вылетом, а потому уже на что-то сверх там".
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