Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

Перед полётом можно помолиться →

«Библиотека возможностей» приглашает

смотреть видео

ребенок

Продолжаются занятия в «Библиотеке возможностей». Это информационно-образовательный ресурс для родителей, детей и специалистов, который открыла в Перми общественная организация «Счастье жить». Адрес - улица Карпинского, 68.

Расписание мастер-классов для специалистов дефектологов, коррекционных педагогов, психологов и родителей:

- 22 января  с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры для развития тактильной чувствительности;
- 24 января с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры для развития зрительного восприятия;
- 29 января а с 16:00-17:00, тема: Развитие обоняния, вкусовых ощущений;
- 31 января  с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры на развитие слухового восприятия.

Приглашают всех заинтересованных специалистов, педагогов и родителей на серию бесплатных мастер-классов, где будет представлена возможность познакомиться с широким ассортиментом развивающих пособий, проконсультироваться у специалиста, научиться работать с пособием и по необходимости взять пособие для отработки домой или на свое рабочее место.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.01.2019 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

Дедморозим: пермяки исполнили больше тысячи детских желаний

Отравление угарным газом в Перми - очередное звено в цепочке ЧП

В Прикамье придут морозы

Часть Перми останется без воды

VIP-охотой в Коми-Пермяцком округе заинтересовались следователи

В Прикамье произошло несколько аварий с большегрузами

Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Пермяки проводят утиную перепись


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

Перед полётом можно помолиться →

Обратите внимание

в Перми

«Студенческий десант» в полицейскую жизнь

Полицейские демонстрируют свою работу перед теми, кто, возможно, в ближайшем будущем выберет эту профессию.
22.01.2019 в 13:03

Метки: в Перми, Общество

В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынка

Женщину, которая вышла из трамвая, зажало между двумя автобусами. От полученных травм она скончалась в больнице.
22.01.2019 в 12:34

Метки: в Перми, Происшествия

Для пермских депутатов отремонтируют зал заседаний за 74 млн рублей

На время ремонта городская дума будет заседать в библиотеке им. Пушкина
22.01.2019 в 12:19

Метки: в Перми, Власть, Общество

Перед полётом можно помолиться

В пермском аэропорту появилась часовня. Пассажиры по-разному оценивают такое нововведение.
22.01.2019 в 12:15

Метки: в Перми, Общество

«Библиотека возможностей» приглашает

Продолжаются занятия в «Библиотеке возможностей».
22.01.2019 в 11:55

Метки: в Перми, Общество

В России

«Ростелеком» отменяет плату на звонки с таксофонов

В Пермском крае звонки с таксофонов на любые стационарные телефоны в пределах региона стали бесплатными.
21.01.2019 в 16:50

Метки: в Перми, В России, Общество

У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы

Всего по стране у крещенских купелей дежурили 600 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
21.01.2019 в 10:12

Метки: в Перми, Общество, В России

Пожар на Монастырской: хроника ЧП

В результате пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской в Перми пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы.
18.01.2019 в 12:45

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, В России

Пермь вошла в двадцатку самых интернет-зависимых городов России

Рейтинг возглавили Москва, Екатеринбург и Краснодар. Пермь - на 16 месте.
17.01.2019 в 14:12

Метки: в Перми, Общество, В России, Интернет

Пермская актриса Марина Федункив будет вести новое шоу на канале «Россия 1»

Развлекательный телепроект стартует 26 января
16.01.2019 в 14:34

Метки: В России, Анонс

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье во время крестного хода паломник украл телефонВ Прикамье во время крестного хода паломник украл телефон

«Студенческий десант» в полицейскую жизнь«Студенческий десант» в полицейскую жизнь

В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынкаВ ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП у Центрального рынка

Для пермских депутатов отремонтируют зал заседаний за 74 млн рублейДля пермских депутатов отремонтируют зал заседаний за 74 млн рублей

Перед полётом можно помолитьсяПеред полётом можно помолиться

«Библиотека возможностей» приглашает«Библиотека возможностей» приглашает

Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

В Перми стартует городской этап конкурса «Учитель года»В Перми стартует городской этап конкурса «Учитель года»

Дедморозим: пермяки исполнили больше тысячи детских желанийДедморозим: пермяки исполнили больше тысячи детских желаний

Следователи проверят историю с травмированным ребенком в КунгуреСледователи проверят историю с травмированным ребенком в Кунгуре

Отравление угарным газом в Перми - очередное звено в цепочке ЧПОтравление угарным газом в Перми - очередное звено в цепочке ЧП

В ближайшие 5 лет в Перми расселят более 500 многоквартирных аварийных домовВ ближайшие 5 лет в Перми расселят более 500 многоквартирных аварийных домов

В прошлом году из Прикамья выдворили 397 иностранных гражданВ прошлом году из Прикамья выдворили 397 иностранных граждан

В Прикамье придут морозыВ Прикамье придут морозы

Часть Перми останется без водыЧасть Перми останется без воды

Вести Кудымкар 21.01.2019Вести Кудымкар 21.01.2019

VIP-охотой в Коми-Пермяцком округе заинтересовались следователиVIP-охотой в Коми-Пермяцком округе заинтересовались следователи

В Пермском крае подорожали продуктыВ Пермском крае подорожали продукты

В Прикамье произошло несколько аварий с большегрузамиВ Прикамье произошло несколько аварий с большегрузами

Побег заключенного выдал за учения - в Перми будут судить высокопоставленного сотрудника ГУФСИНПобег заключенного выдал за учения - в Перми будут судить высокопоставленного сотрудника ГУФСИН

ПФР продолжает личные встречи с населениемПФР продолжает личные встречи с населением

Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

«Ростелеком» отменяет плату на звонки с таксофонов«Ростелеком» отменяет плату на звонки с таксофонов

85 новых автобусов появятся в Перми до апреля85 новых автобусов появятся в Перми до апреля

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную