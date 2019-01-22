«Библиотека возможностей» приглашает
Продолжаются занятия в «Библиотеке возможностей». Это информационно-образовательный ресурс для родителей, детей и специалистов, который открыла в Перми общественная организация «Счастье жить». Адрес - улица Карпинского, 68.
Расписание мастер-классов для специалистов дефектологов, коррекционных педагогов, психологов и родителей:
- 22 января с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры для развития тактильной чувствительности;
- 24 января с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры для развития зрительного восприятия;
- 29 января а с 16:00-17:00, тема: Развитие обоняния, вкусовых ощущений;
- 31 января с 16:00-17:00, тема: Упражнения и игры на развитие слухового восприятия.
Приглашают всех заинтересованных специалистов, педагогов и родителей на серию бесплатных мастер-классов, где будет представлена возможность познакомиться с широким ассортиментом развивающих пособий, проконсультироваться у специалиста, научиться работать с пособием и по необходимости взять пособие для отработки домой или на свое рабочее место.
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