Пермякам открыли доступ к скульптурам «Зимнего вернисажа»

К осмотрам и экскурсиям полностью готовы. К скульптурам, созданным во время фестиваля «Зимний вернисаж», открыт общий доступ.

Еще несколько дней назад можно было только догадываться, как будут выглядеть скульптуры в конечном варианте. Сегодня зрители смело делают селфи и не боятся высказывать свои мнения.

Борцы сумо, гейша, анимэ, сакура. Японская тематика шестого кубка России по снежной и ледовой скульптуре мастерам дала разгуляться вдоволь. 11 команд из России, Китая, Японии, Сингапура и Малайзии создавали шедевры в течение 5 дней. Выбор перед жюри был непростой. Все мастера - титулованные, победители множества международных соревнований.

Юрий Лапшин, член Союза художников России, председатель жюри Кубка России по снежной и ледовой скульптуре: "Со стороны все выглядит действительно великолепно. Люди профессионально умеют это делать".

Кубок по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» - событие международного уровня. Конкурс поддерживает федеральный Минкульт. Проходит он более 10 лет. За эти годы на скульптуры ушло более 2000 тонн льда. Самая низкая температура воздуха, которая стояла во время проведения конкурса -32 градуса с порывами ветра до 18 метров в секунду. Самый «теплый» Кубок состоялся в 2015 году. Скульпторам пришлось работать в ночное время, так как днем лёд начинал таять. В Перми конкурс проводят раз в 2 года. В этом году впервые учрежден еще один приз - от главы города Дмитрия Самойлова.

Свое предпочтение Дмитрий Самойлов отдал команде из Якутска с работой «Хранитель». В качестве подарка - набор инструментов для работы по льду. Бронзу кубка взяли братья Андрей и Николай Кокорины из Екатеринбурга с работой «Токио – технологии и традиции». Второе место - Санкт-Петербург «Ледяной театр». Победители уже во второй раз неизменны - Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, создавшие бамбуковые заросли в композиции «Один взмах меча».

Юрий и Владимир Мистрюковы, победители Шестого кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»: "Мучительно рождался. Это был смелый эскиз. Мы не знали, выстоит бамбук или нет. Это эксперимент".

Городская эспланада в очередной раз превратилась в музей под открытым небом. Впрочем, Пермь уже называют одной из ледовых столиц России.

Ну, а увидеть, а главное, оценить настоящие произведения искусства может любой желающий. Для этого здесь в ледовом городке продлили и время работы по пятницам и субботам до 23.00 часов.