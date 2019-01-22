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Дедморозим: пермяки исполнили больше тысячи детских желаний

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подарки

Итоги акции, которую уже назвали самой масштабной в истории пермской благотворительности, подвели в Перми. Неравнодушные участники исполнили больше тысячи желаний, загаданных детьми в письмах Деду Морозу. Несмотря на то что новогодние каникулы уже закончились, подарки еще доставляют адресатам.

У Серёжи целый спортивный уголок, и вот пополнение в снарядах - универсальный турник и скамья для качания пресса и других силовых упражнений. У мальчика есть план - стать армрестлером, причём лучшим.

подарок

Всё это при том, что мальчик не может ходить. Виной тому врождённый дефект спинного мозга. Но в семье руки никто не опускает, недуг не причина замыкаться, наоборот - дел много, главное всё успевать.

Ольга Пушпашева, мама Сергея: "Некоторые родители закрываются дома, и сидят, никуда не выходят, у нас, так как мы активные сами по себе, ради ребенка через всё проходим".

Что касается спортивных снарядов - мальчик написал письмо Деду Морозу. Желание исполнилось, точно так же, как ещё у тысячи ребят в Прикамье. До кого-то подарки ещё не доехали, потому что их очень много. Но это дело времени.

Дедморозим

По сути, это самая масштабная акция фонда «ДедМорозим» - поддержать ребят, которые тяжело болеют или остались без пап и мам. При этом отклик получился просто небывалый - подключились многие и не только пермяки.

География очень обширна. Подарки пришли в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода. 

При этом одно дело - ценные посылки собрать, другое - доставить адресатам, тем детишкам, которые писали письма и просили самые разные вещи - от делового костюма до путешествия в северную столицу. Судя по результатам, задумка удалась и должна получить развитие.

Дедморозим

Дмитрий Жебелев, координатор по общим вопросам фонда «ДедМорозим»: "Больше тысячи исполненных желаний, и по сути, за каждым из них теперь стоит какая-то деятельность, которая ведётся целый год, чтобы эти чудеса были не только новогодними, а круглогодичными".

А принять в этом участие может каждый, если есть желание. Всё подробно расписано на сайте фонда - как и чем можно помочь самым разным ребятам. Таким, как Серёжа, который кроме прочего ещё и музыкой занимается, и весьма успешно.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.01.2019 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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